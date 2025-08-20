Литва усиливает безопасность границы перед учениями России и Беларуси в сентябре.
Литва усиливает безопасность границы и развертывает дополнительные силы в преддверии совместных военных учений Москвы и Минска на территории Беларуси "Запад-2025". Об этом заявил командир Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас в комментарии LRT.
План по предотвращению провокаций на границе утвержден и уже реализуется.
"По мере приближения учений "Запад" мы планируем усилить [приграничную безопасность], развернуть дополнительный персонал на внешних границах и предпринять определенные меры в сотрудничестве с другими учреждениями, литовскими военными и полицией", – сказал Любаевас.
По словам Любаеваса, литовские пограничники работают в усиленном режиме безопасности с 2021 года.
В год, предшествовавший полномасштабному вторжению в Украину, в учениях "Запад-2021" приняли участие около 200 000 военнослужащих России и Беларуси. В этом году, по данным Министерства обороны Литвы, количество военнослужащих с обеих сторон составит до 30 000.
Учения "Запад" проводятся каждые два года с 2009 года, за исключением 2023 года.
В 2025 году учения запланированы на 12-16 августа на территории Беларуси, вблизи границ НАТО.
- 5 февраля президент Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.
- 4 апреля в МИД Литвы сообщили, что НАТО готова отреагировать на военные учения России и Беларуси. "Запад-2025", если возникнет необходимость.
- 29 апреля Зеленский заявил, что Россия "что-то готовит" в Беларуси этим летом..
- 5 августа, Германия направила в Польшу прибыло пять истребителей Eurofighter накануне совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025".
