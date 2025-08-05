Германия перебросила в Польшу истребители накануне военных учений России и Беларуси
Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter за четыре недели до начала совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025", которые стартуют в сентябре. Об этом сообщает Bild.
Развертывание самолетов запланировано на 5 августа.
Развернутые Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, которую до этого обеспечивали две немецкие зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.
"Это развертывание является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства", – пояснила пресс-секретарь военно-воздушных сил Германии в комментарии изданию.
Как отмечает Bild, с 21 июля для выполнения миссии в Польшу было развернуто 150 немецких солдат, а также силы из района командования и солдаты из полка охраны объектов.
Они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" – подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства, отмечает издание.
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