Німеччина перекинула до Польщі винищувачі напередодні військових навчань Росії та Білорусі

Винищувач Eurofighter (Фото: EPA)

Німеччина спрямувала до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter за чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025", що стартують у вересні. Про це повідомляє Bild.

Розгортання літаків заплановане на 5 серпня.

Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.

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"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору", – пояснила речниця військово-повітряних сил Німеччини у коментарі виданню.

Як зазначає Bild, з 21 липня для виконання місії до Польщі було розгорнуто 150 німецьких солдатів, а також сили з району командування та солдати з полку охорони об'єктів.

Вони виконують функції так званої Тривожної роти – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору, зазначає видання.