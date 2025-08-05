Німеччина перекинула до Польщі винищувачі напередодні військових навчань Росії та Білорусі
Німеччина спрямувала до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter за чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025", що стартують у вересні. Про це повідомляє Bild.
Розгортання літаків заплановане на 5 серпня.
Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.
"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору", – пояснила речниця військово-повітряних сил Німеччини у коментарі виданню.
Як зазначає Bild, з 21 липня для виконання місії до Польщі було розгорнуто 150 німецьких солдатів, а також сили з району командування та солдати з полку охорони об'єктів.
Вони виконують функції так званої Тривожної роти – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору, зазначає видання.
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- 14 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що спільні навчання Росії та Білорусі можуть проходити в глибині території останньої, аби не провокувати Україну.
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