Литва закрила частину повітряного простору на кордоні з Білоруссю
Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів та наближення російсько-білоруських навчань "Запад-2025". Про це повідомило Міністерство національної оборони країни, передає LRT.
Це рішення було ухвалено Міністерством транспорту та комунікацій після запиту від головнокомандувача Збройних сил Литви.
"Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою та загроз суспільству, включно з ризиками для цивільної авіації, що виникають через порушення повітряного простору БпЛА, а також необхідності створення умов для виконання військових завдань у відповідь на такі та аналогічні порушення повітряного простору", – йдеться в коментарі міністерства.
За інформацією Агентства транспортної компетентності Литви, польоти у зонах з обмеженим доступом можливі лише після дозволу головнокомандувача армії країни. Заборона на польоти діятиме до 1 жовтня, а військові навчання Росії та Білорусі заплановано на 12-15 вересня.
"Можливо, буде зроблено запит на продовження, якщо не зменшиться загроза з боку безпілотних літальних апаратів, що вдираються в повітряний простір Литви", – йдеться в повідомленні.
Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км. Яка саме частина повітряного простору закрита, не уточнюється. Але відомо, що частково він був закритий ще з 13 серпня.
- 5 лютого президент Зеленський заявив, що у 2025 році російський диктатор Путін розмістить свої війська в Білорусі для втягнення в війну Польщі та країн Балтії.
- 4 квітня Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що НАТО готове відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025", якщо виникне така потреба.
- До Литви регулярно літають дрони з Білорусі. 10 липня "Гербера"впала на території країни. А через шість днів місцеві прикордонники збили ще один БпЛА, який прилетів з Білорусі і, ймовірно, не був військовим.
- 5 серпня Німеччина спрямувала до Польщі п'ять винищувачів Eurofighter напередодні спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025".
- 20 серпня стало відомо, що Литва посилює безпеку кордону перед навчаннями Росії та Білорусі у вересні.
