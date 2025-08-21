Литва закрила частину повітряного простору на кордоні з Білоруссю

Заборона на польоти діятиме до 1 жовтня, але її можуть продовжити

Авіація Литви (Ілюстративне фото: facebook.com/pasienislt)

Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів та наближення російсько-білоруських навчань "Запад-2025". Про це повідомило Міністерство національної оборони країни, передає LRT.

Це рішення було ухвалено Міністерством транспорту та комунікацій після запиту від головнокомандувача Збройних сил Литви.

"Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою та загроз суспільству, включно з ризиками для цивільної авіації, що виникають через порушення повітряного простору БпЛА, а також необхідності створення умов для виконання військових завдань у відповідь на такі та аналогічні порушення повітряного простору", – йдеться в коментарі міністерства.

За інформацією Агентства транспортної компетентності Литви, польоти у зонах з обмеженим доступом можливі лише після дозволу головнокомандувача армії країни. Заборона на польоти діятиме до 1 жовтня, а військові навчання Росії та Білорусі заплановано на 12-15 вересня.

"Можливо, буде зроблено запит на продовження, якщо не зменшиться загроза з боку безпілотних літальних апаратів, що вдираються в повітряний простір Литви", – йдеться в повідомленні.

Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км. Яка саме частина повітряного простору закрита, не уточнюється. Але відомо, що частково він був закритий ще з 13 серпня.