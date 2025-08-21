Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью
Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с залетом дронов и приближения российско-беларусских учений "Запад-2025". Об этом сообщило Министерство нацобороны страны, передает LRT.
Решение было принято Минтранспорта и коммуникаций после запроса от главнокомандующего Вооруженными силами Литвы.
"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз обществу, включая риски для гражданской авиации, возникающие из-за нарушений воздушного пространства БпЛА, а также необходимости создания условий для выполнения военными задач в ответ на такие и аналогичные нарушения воздушного пространства", – говорится в комментарии министерства.
По информации Агентства транспортной компетентности Литвы, полеты в зонах с ограниченным доступом возможны только после разрешения главнокомандующего армией страны. Запрет на полеты будет действовать до 1 октября, а военные учения России и Беларуси запланированы на 12-15 сентября.
"Возможно, будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов, вторгающихся в воздушное пространство Литвы", – сказано в сообщении.
Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км. Какая именно часть воздушного пространства закрыта, не уточняется. Но известно, что частично оно было закрыто еще с 13 августа.
- 5 февраля президент Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.
- 4 апреля в МИД Литвы сообщили, что НАТО готово отреагировать на военные учения России и Беларуси "Запад-2025", если возникнет необходимость.
- В Литву регулярно залетают дроны из Беларуси. 10 июля "Гербера" упала на территории страны. А через шесть дней местные пограничники сбили еще один БпЛА, который залетел из Беларуси и, вероятно, не был военным.
- 5 августа Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter накануне совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025".
- 20 августа стало известно, что Литва усиливает безопасность границы перед учениями России и Беларуси в сентябре.
