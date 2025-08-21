Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью

Запрет на полеты будет действовать до 1 октября, но может быть продлен

Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с залетом дронов и приближения российско-беларусских учений "Запад-2025". Об этом сообщило Министерство нацобороны страны, передает LRT.

Решение было принято Минтранспорта и коммуникаций после запроса от главнокомандующего Вооруженными силами Литвы.

"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз обществу, включая риски для гражданской авиации, возникающие из-за нарушений воздушного пространства БпЛА, а также необходимости создания условий для выполнения военными задач в ответ на такие и аналогичные нарушения воздушного пространства", – говорится в комментарии министерства.

По информации Агентства транспортной компетентности Литвы, полеты в зонах с ограниченным доступом возможны только после разрешения главнокомандующего армией страны. Запрет на полеты будет действовать до 1 октября, а военные учения России и Беларуси запланированы на 12-15 сентября.

"Возможно, будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов, вторгающихся в воздушное пространство Литвы", – сказано в сообщении.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км. Какая именно часть воздушного пространства закрыта, не уточняется. Но известно, что частично оно было закрыто еще с 13 августа.