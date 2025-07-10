В Литве подтвердили, что с Беларуси залетел именно российский дрон "Гербера"

По словам военного, БпЛА не представлял угрозы – это "кусок пенопласта и дерева с какими-то проводами"

Довиле Шакалене (Фото: x.com/DSakaliene)

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что дрон, который залетел в страну из Беларуси утром 10 июля – это именно "Гербера". Об этом она сказала в эфире радио LRT.

"Мы можем подтвердить, что это именно "Гербера". Использование такого беспилотника может быть различным, мы выясняем, с какой целью это было сделано. В настоящее время у нас нет данных о том, что этот объект был намеренно отправлен на нашу территорию", – сказала она.

Читайте также Зенитные дроны против "шахедов". Сколько перехватчиков нам нужно и почему их не хватает

В то же время майор Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис заявил, что расследование в отношении беспилотника все еще продолжается. Однако уже ясно, что угрозы дрон якобы не представлял – это "кусок пенопласта и дерева с какими-то проводами".

"Что мы можем сказать, что это неопасный объект? Это изделие из пенопласта и дерева, по форме напоминающее самолет. Причины его использования, а также возможные цели нам пока неизвестны, но мы рассматриваем все версии", – сказал представитель армии.

Он опроверг предположения о том, что дрон якобы был "шахедом". А сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), что БпЛА летел на высоте 100 метров, со скоростью 50–60 км/ч.

Дрон, упавший в Литве (Фото: LK nuotr)