В Литве подтвердили, что с Беларуси залетел именно российский дрон "Гербера"
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что дрон, который залетел в страну из Беларуси утром 10 июля – это именно "Гербера". Об этом она сказала в эфире радио LRT.
"Мы можем подтвердить, что это именно "Гербера". Использование такого беспилотника может быть различным, мы выясняем, с какой целью это было сделано. В настоящее время у нас нет данных о том, что этот объект был намеренно отправлен на нашу территорию", – сказала она.
В то же время майор Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис заявил, что расследование в отношении беспилотника все еще продолжается. Однако уже ясно, что угрозы дрон якобы не представлял – это "кусок пенопласта и дерева с какими-то проводами".
"Что мы можем сказать, что это неопасный объект? Это изделие из пенопласта и дерева, по форме напоминающее самолет. Причины его использования, а также возможные цели нам пока неизвестны, но мы рассматриваем все версии", – сказал представитель армии.
Он опроверг предположения о том, что дрон якобы был "шахедом". А сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), что БпЛА летел на высоте 100 метров, со скоростью 50–60 км/ч.
- Инцидент с дроном произошел около11:30 – Воздушные силы страны обнаружили приближающийся к литовской границе объект с беларусской стороны. Дрон упал сам.