В Литве упал дрон, похожий на российскую "Герберу". Он залетел из Беларуси
Днем в четверг, 10 июля, на территории Литвы упал неизвестный беспилотник, залетевший в страну из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
Около 11:30 Воздушные силы страны обнаружили приближающийся к литовской границе объект с беларусской стороны. Состояние готовности истребителей, выполнявших миссию воздушного патрулирования НАТО и находившихся в воздухе на тот момент, было изменено с учебного на режим выполнения задач.
Однако после падения объекта через некоторое время задачу истребителям отменили, информацию передали в Службу охраны государственной границы. Объект похож на самодельный беспилотник и не представляет опасности, говорится в заявлении.
Как передает вещатель Delfi со ссылкой на пограничников, беспилотник упал недалеко от закрытого Шумского контрольно-пропускного пункта, в километре от границы с Беларусью.
"Нет данных о том, чтобы к аппарату был присоединен какой-то груз. Этот объект опасности не представляет", – заявили в Службе охраны государственной границы.
По предварительным данным, БпЛА был сделан из фанеры и пенопласта.
Медиа отмечает, что упавший дрон является российским беспилотным летательным аппаратом "Гербера", который Россия применяет против Украины.
Этот беспилотник – упрощенная и более дешевая версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".
"Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны. Благодаря своей низкой стоимости дрон может быть использован как ложная цель, усложняющая работу ПВО.
- Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство государств НАТО. В частности, 7 сентября 2024 года один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге и страны Альянса должны решать их совместно.
- На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители. Также падение российских БпЛА на своей территории фиксировала Молдова.