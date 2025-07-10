В Литве упал дрон, похожий на российскую "Герберу". Он залетел из Беларуси

БпЛА упал недалеко от закрытого Шумского контрольно-пропускного пункта, в километре от границы с Беларусью

Российский дрон-имитатор (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Днем в четверг, 10 июля, на территории Литвы упал неизвестный беспилотник, залетевший в страну из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Около 11:30 Воздушные силы страны обнаружили приближающийся к литовской границе объект с беларусской стороны. Состояние готовности истребителей, выполнявших миссию воздушного патрулирования НАТО и находившихся в воздухе на тот момент, было изменено с учебного на режим выполнения задач.

Однако после падения объекта через некоторое время задачу истребителям отменили, информацию передали в Службу охраны государственной границы. Объект похож на самодельный беспилотник и не представляет опасности, говорится в заявлении.

Как передает вещатель Delfi со ссылкой на пограничников, беспилотник упал недалеко от закрытого Шумского контрольно-пропускного пункта, в километре от границы с Беларусью.

"Нет данных о том, чтобы к аппарату был присоединен какой-то груз. Этот объект опасности не представляет", – заявили в Службе охраны государственной границы.

По предварительным данным, БпЛА был сделан из фанеры и пенопласта.

Медиа отмечает, что упавший дрон является российским беспилотным летательным аппаратом "Гербера", который Россия применяет против Украины.

Этот беспилотник – упрощенная и более дешевая версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

"Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны. Благодаря своей низкой стоимости дрон может быть использован как ложная цель, усложняющая работу ПВО.

Фото: Вооруженные силы Литвы