У Литві впав дрон, схожий на російську "Герберу". Він залетів з Білорусі
Російський дрон-імітатор (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Вдень у четвер, 10 липня, на території Литви впав невідомий безпілотник, який залетів до країни з Білорусі. Про це повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Близько 11:30 Повітряні сили країни виявили об'єкт, що наближався до литовського кордону з білоруського боку. Стан готовності винищувачів, що виконували місію повітряного патрулювання НАТО та перебували в повітрі на той момент, було змінено з навчального на режим виконання завдань.

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Однак після падіння об'єкта через деякий час завдання винищувачам скасували, інформацію передали до Служби охорони державного кордону. Об'єкт схожий на саморобний безпілотник і не становить небезпеки, йдеться в заяві.

Як передає мовник Delfi із посиланням на прикордонників, безпілотник упав недалеко від закритого Шумського контрольно-пропускного пункту, за кілометр від кордону з Білоруссю.

"Немає даних про те, щоб до апарата був приєднаний якийсь вантаж. Цей об'єкт небезпеки не становить", – заявили в Службі охорони державного кордону.

За попередніми даними, БпЛА був зроблений із фанери та пінопласту.

Медіа зазначає, що дрон, який вупав, є російським безпілотним літальним апаратом "Гербера", який Росія застосовує проти України.

Цей безпілотник – спрощена і дешевша версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

"Гербера" може виконувати різні завдання, включно з розвідкою, спостереженням, завданням ударів і відволіканням засобів протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО.

У Литві впав дрон, схожий на російську "Герберу". Він залетів з Білорусі
Фото: Збройні сили Литви
  • Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір держав НАТО. Зокрема, 7 вересня 2024 року один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.
  • Наступного дня "шахеди" порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі. Також падіння російських БпЛА на своїй території фіксувала Молдова.
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