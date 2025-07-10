У Литві впав дрон, схожий на російську "Герберу". Він залетів з Білорусі

БпЛА впав недалеко від закритого Шумського контрольно-пропускного пункту, за кілометр від кордону з Білоруссю

Російський дрон-імітатор (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Вдень у четвер, 10 липня, на території Литви впав невідомий безпілотник, який залетів до країни з Білорусі. Про це повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Близько 11:30 Повітряні сили країни виявили об'єкт, що наближався до литовського кордону з білоруського боку. Стан готовності винищувачів, що виконували місію повітряного патрулювання НАТО та перебували в повітрі на той момент, було змінено з навчального на режим виконання завдань.

Однак після падіння об'єкта через деякий час завдання винищувачам скасували, інформацію передали до Служби охорони державного кордону. Об'єкт схожий на саморобний безпілотник і не становить небезпеки, йдеться в заяві.

Як передає мовник Delfi із посиланням на прикордонників, безпілотник упав недалеко від закритого Шумського контрольно-пропускного пункту, за кілометр від кордону з Білоруссю.

"Немає даних про те, щоб до апарата був приєднаний якийсь вантаж. Цей об'єкт небезпеки не становить", – заявили в Службі охорони державного кордону.

За попередніми даними, БпЛА був зроблений із фанери та пінопласту.

Медіа зазначає, що дрон, який вупав, є російським безпілотним літальним апаратом "Гербера", який Росія застосовує проти України.

Цей безпілотник – спрощена і дешевша версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

"Гербера" може виконувати різні завдання, включно з розвідкою, спостереженням, завданням ударів і відволіканням засобів протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО.

Фото: Збройні сили Литви