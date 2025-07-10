У Литві підтвердили, що з Білорусі залетів саме російський дрон "Гербера"

За словами військового, БпЛА не становив загрози – це "шматок пінопласту та дерева з якимись проводами"

Довіле Шакалене (Фото: x.com/DSakaliene)

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене підтвердила, що дрон, який залетів до країни з Білорусі вранці 10 липня, – це саме "Гербера". Про це вона сказала в ефірі радіо LRT.

"Ми можемо підтвердити, що це саме "Гербера". Використання такого безпілотника може бути різним, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено. Наразі ми не маємо даних про те, що цей об'єкт був навмисно відправлений на нашу територію", – сказала вона.

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Водночас майор Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс заявив, що розслідування щодо безпілотника ще триває. Проте вже зрозуміло, що загрози дрон нібито не становив, – це "шматок пінопласту та дерева з якимись проводами".

"Ми можемо сказати, що це безпечний об'єкт. Це виріб з пінопласту і дерева, який за формою нагадує літак. Причини його використання, а також можливі цілі нам поки невідомі, але ми розглядаємо всі версії", – сказав представник армії.

Він спростував припущення про те, що дрон нібито був "шахедом". А співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) зауважили, що БпЛА летів на висоті 100 метрів зі швидкістю 50-60 км/год.

Дрон, упавший в Литве (Фото: LK nuotr)