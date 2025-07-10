У Литві підтвердили, що з Білорусі залетів саме російський дрон "Гербера"
Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене підтвердила, що дрон, який залетів до країни з Білорусі вранці 10 липня, – це саме "Гербера". Про це вона сказала в ефірі радіо LRT.
"Ми можемо підтвердити, що це саме "Гербера". Використання такого безпілотника може бути різним, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено. Наразі ми не маємо даних про те, що цей об'єкт був навмисно відправлений на нашу територію", – сказала вона.
Водночас майор Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс заявив, що розслідування щодо безпілотника ще триває. Проте вже зрозуміло, що загрози дрон нібито не становив, – це "шматок пінопласту та дерева з якимись проводами".
"Ми можемо сказати, що це безпечний об'єкт. Це виріб з пінопласту і дерева, який за формою нагадує літак. Причини його використання, а також можливі цілі нам поки невідомі, але ми розглядаємо всі версії", – сказав представник армії.
Він спростував припущення про те, що дрон нібито був "шахедом". А співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) зауважили, що БпЛА летів на висоті 100 метрів зі швидкістю 50-60 км/год.
- Інцидент із дроном стався близько 11:30 – Повітряні сили країни виявили об'єкт, що наближається до литовського кордону з білоруського боку. Дрон упав сам.