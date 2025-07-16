В Литве пограничники сбили беспилотник, прилетевший из Беларуси – фото
Литовские пограничники сбили небольшой беспилотник, который вторгся на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT), передает LRT.
Сообщается, что в ночь на 16 июля сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчянинском районе.
Одновременно они заметили небольшой беспилотный летательный аппарат, летевший от границы с Белоруссией в сторону территории Литвы.
Патрули VSAT использовали беспилотник-перехватчик. После этого нарушитель начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.
Объект, оснащенный GPS-устройством, был обнаружен примерно в четырех километрах от границы, недалеко от села Вилконяй.
По данным пограничников, такие беспилотники используются контрабандистами для перевозки нелегальных сигарет в Литву.
За данными граничной службы уже изъяли 34 дрона, которые, как подозревают, использовались для контрабанды сигарет из Беларуси. В прошлом году контрабандисты потеряли таким образом 54 дрона.
- 10 июля Беспилотник из Беларуси залетел в Литву и упал. Позже в Министерстве обороны Литвы подтвердили, что это был именно российский беспилотник "Gerbera". Расследование продолжается.
- 14 июля LIGA.net источник в украинской разведке сообщил, что Белорусский вертолет Ми-24 сбил российский дрон "Гербера", который летел в сторону Украины.
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