В Литве пограничники сбили беспилотник, прилетевший из Беларуси – фото

По данным литовских пограничников, сбитый беспилотник, предположительно, не был военным

Сбитый беспилотник в Литве (Фото: facebook.com/pasienislt)

Литовские пограничники сбили небольшой беспилотник, который вторгся на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT), передает LRT.

Сообщается, что в ночь на 16 июля сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчянинском районе.

Одновременно они заметили небольшой беспилотный летательный аппарат, летевший от границы с Белоруссией в сторону территории Литвы.

Патрули VSAT использовали беспилотник-перехватчик. После этого нарушитель начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Объект, оснащенный GPS-устройством, был обнаружен примерно в четырех километрах от границы, недалеко от села Вилконяй.

По данным пограничников, такие беспилотники используются контрабандистами для перевозки нелегальных сигарет в Литву.

За данными граничной службы уже изъяли 34 дрона, которые, как подозревают, использовались для контрабанды сигарет из Беларуси. В прошлом году контрабандисты потеряли таким образом 54 дрона.

Дрон (Фото: facebook.com/pasienislt)