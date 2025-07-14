Беларусский вертолет Ми-24 сбил российский ударный дрон, летевший в Украину – источник

Обломки дрона упали в Гомельской области, говорит собеседник

Ми-24 армии Беларуси (Фото: Беларускі Гаюн)

Беларусский вертолет Ми-24 сбил российский дрон "Гербера", летевший в сторону Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

Произошло это 12 июля – в воздушном пространстве Беларуси находились не менее трех российских беспилотников. Вертолет сил противовоздушной обороны, выполнявший в это время задачи по контролю воздушного пространства, обнаружил, атаковал и уничтожил российский БпЛА.

После этого экипаж доложил о проделанной работе. Отмечается, что обломки "Герберы" упали на территории Гомельской области.