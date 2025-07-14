Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський ударний дрон, який летів в Україну – джерело
Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський дрон "Гербера", який летів у бік України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
Сталося це 12 липня – у повітряному просторі Білорусі були щонайменше три російські безпілотники. Вертоліт сил протиповітряної оборони, який в цей час виконував завдання з контролю повітряного простору, виявив, атакував та знищив російський БпЛА.
Після цього екіпаж доповів про зроблену роботу. Зазначається, що уламки "Гербери" впали на території Гомельської області.
- 10 липня дрон з Білорусі залетів у Литву та впав. Згодом у Міноборони Литви підтвердили, що це був саме російський БпЛА "Гербера", триває розслідування.
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