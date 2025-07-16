У Литві прикордонники збили дрон, що залетів із Білорусі – фото

За даними литовських прикордонників, попередньо збитий безпілотник не був військовим

Збитий дрон у Литві (Фото: facebook.com/pasienislt)

Литовські прикордонники збили невеликий безпілотний, що залетів на територію країни з Білорусі. Про це повідомила Державна прикордонна служба країни (VSAT), передає LRT.

Зазначається, що у ніч проти 16 липня співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для літального апарата, поблизу кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі.

Одночасно вони помітили невеликий безпілотний апарат, що летів від кордону з Білоруссю в бік території Литви.

Патрулі VSAT використали безпілотник-перехоплювач. Після цього дрон-порушник почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі й упав.

Об'єкт, оснащений GPS- пристроєм, було виявлено у близько чотирьох км від кордону, поблизу села Вілконяй.

За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

За даними прикордонників, вони вилучили вже 34 дрони, які підозрюють у використанні для контрабанди сигарет з Білорусі. Минулого року контрабандисти у такий спосіб втратили 54 дрони.

Дрон (Фото: facebook.com/pasienislt)