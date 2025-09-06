МЗС Польщі закликало своїх громадян терміново виїхати з Білорусі

Кордон Польщі та Білорусі (Фото: Artur Reszko/EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало всім своїм громадянам терміново покинути Білорусь і не подорожувати в сусідню країну. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, цитує RMF24.

"Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Білорусі. Громадяни Польщі можуть зіткнутися там з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, а також не дружня до Польщі країна. Я хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше", – сказав Вронський.

Посадовець закликав залишити Білорусь "доступними комерційними та приватними способами".

Він додав, що Варшава буде підтримувати затриманого в Білорусі громадянина Польщі.

"Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – зазначив Вронський.