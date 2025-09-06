МИД Польши призвал своих граждан срочно выехать из Беларуси

Граница Польши и Беларуси (Фото: Artur Reszko/EPA)

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало всем своим гражданам срочно покинуть Беларусь и не путешествовать в соседнюю страну. Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, цитирует RMF24.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не будут для них благоприятными. Это не демократическая страна, а также не дружественная Польше страна. Я хотел бы, чтобы к этим предупреждениям отнеслись как можно серьезнее", — сказал Вронский.

Чиновник призвал покинуть Беларусь "доступными коммерческими и частными способами".

Он добавил, что Варшава будет поддерживать задержанного в Беларуси гражданина Польши.

"Мы исходим из того, что одной из целей этого мероприятия, которое является очевидной провокацией, является дестабилизация ситуации как в Польше, так и укрепление своего имиджа в Украине. Мы не хотим участвовать в таком театре", — отметил Вронский.