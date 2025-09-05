Беларусь обвиняет поляка в шпионаже за учениями "Запад". В Польше назвали это абсурдом

Польский премьер заявил, что страна подготовит план действий в отношении Беларуси в ближайшее время

Дональд Туск (Фото: facebook.com/donaldtusk)

В Беларуси задержали гражданина Польши, обвинив в его в "шпионаже" за российско-беларускими учениями "Запад". Премьер-министр Польши Дональд Туск откинул обвинения и заявил, что, по его информации, молодой польский монах гостил у друга-священника, передает RMF 24.

Польский министр пообещал быстро подготовить ответные меры, если ситуация с гражданином его страны не изменится.

"Беларуские обвинения абсурдны... Мы ни в коем случае не можем мириться с подобными провокациями и абсурдом. После возвращения министра Сикорского мы разработаем план действий на ближайшие недели в отношении Беларуси", – сказал Туск.

Независимый беларуский портал Зеркало сообщил, что о задержании в городе Лепель Витебской области на северо-востоке Беларуси Гжегожа Гавела – жителя Кракова 1998 года рождения – сообщил гостелеканал Первый информационный.

В сообщении было сказано, что мужчина якобы собирал информацию о российско-беларуских учениях "Запад".

По данным телеканала, мужчина якобы связался с гражданином Беларуси через социальные сети и предложил ему сотрудничество с польскими спецслужбами. В том числе собирать данные о военных объектах в Беларуси. Против него возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

"Министерство иностранных дел расценивает этот инцидент как провокацию. Польская миссия в Минске примет все необходимые дипломатические и правовые меры для оказания помощи и поддержки польскому гражданину, задержанному беларускими спецслужбами", – заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский.