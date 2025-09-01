В Беларуси начались военные учения с привлечением ядерного оружия
В Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В маневрах якобы участвуют более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Также будет привлечено 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.
Первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.
Учения завершатся 6 сентября.
- 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- В январе 2024-го Лукашенко заявил, что якобы получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер".
- В январе 2025 года Лукашенко пропагандистским медиа заявлял, что Беларусь получит от России ракетную систему "Орешник" "со дня на день".
- В мае внешняя разведка сообщила, что ядерного оружия у Беларуси нет, несмотря на заявления Лукашенко.
