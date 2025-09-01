В Беларуси начались военные учения с привлечением ядерного оружия

В учениях якобы участвуют более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана

Военные учения (Фото: Минобороны Беларуси)

В Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В маневрах якобы участвуют более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Также будет привлечено 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.

Первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.

Учения завершатся 6 сентября.