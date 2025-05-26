Ядерки в Беларуси нет, несмотря на заявления Лукашенко. "Орешник" тоже вряд ли будет – СВР

Беларусь действительно получила от России носители, однако не ядерное оружие, говорит глава СВР Иващенко.

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

Несмотря на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении на территории страны российского ядерного оружия, по состоянию на сегодня там нет ядерных боезарядов. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ, Иващенко сказал, что носители ядерного оружия там действительно есть – в частности, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и самолеты, способные нести ядерные боеголовки. В то же время, самих боеголовок в стране нет.

"Именно так. Нет. Они обустраивают места хранения, готовятся, строят. Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня – ничего такого нет, и маловероятно, что появится", – сказал он.

Иващенко отметил, что Беларусь сегодня является логистическим и военно-промышленным тылом России.

"Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база", – сказал глава СВР.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

14 июня Лукашенко заявил, что Белорусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

В январе 2024 года Лукашенко заявил, что якобы получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер".

В январе 2025 года Лукашенко пропагандистским медиа заявлял, что Беларусь получит от России ракетную систему "Орешник" "со дня на день".