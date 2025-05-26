Ядерної зброї в Білорусі немає, попри заяви Лукашенка. "Орєшнік" теж навряд буде – СЗР

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

Попри заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про розміщення на території країни російської ядерної зброї, станом на сьогодні там немає ядерних боєзарядів. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ, Іващенко сказав, що носії ядерної зброї там справді є – зокрема, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" і літаки, які здатні нести ядерні боєголовки. Водночас самих боєголовок у країні немає.

"Саме так. Немає. Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", – сказав він.

Іващенко зазначив, що Білорусь сьогодні є логістичним і військово-промисловим тилом Росії.

"Білоруський ВПК став додатком російського. Близько 80% білоруських підприємств ВПК інтегровані у російський ВПК. Це фактично одна база", – сказав глава СЗР.

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

У січні 2024-го Лукашенко заявив, що нібито отримав від РФ ядерні ракети для комплексу "Іскандер".

У січні 2025 року Лукашенко пропагандистським медіа заявляв, що Білорусь отримає від Росії ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день".