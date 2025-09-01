У Білорусі розпочались військові навчання із залученням ядерної зброї
У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle.
У маневрах нібито беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану.
Також буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включно з дев’ятьма літаками й вертольотами, а також понад 70 безпілотниками різного типу.
Перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко заявив, що у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.
Навчання завершаться 6 вересня.
- 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
- У січні 2024-го Лукашенко заявив, що нібито отримав від РФ ядерні ракети для комплексу "Іскандер".
- У січні 2025 року Лукашенко пропагандистським медіа заявляв, що Білорусь отримає від Росії ракетну систему "Орєшнік" "з дня на день".
- У травні зовнішня розвідка повідомила, що ядерної зброї у Білорусі немає, попри заяви Лукашенка.
