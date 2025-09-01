У Білорусі розпочались військові навчання із залученням ядерної зброї

Військові навчання (Фото: Міноборони Білорусі)

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У маневрах нібито беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану.

Також буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включно з дев’ятьма літаками й вертольотами, а також понад 70 безпілотниками різного типу.

Перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко заявив, що у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

Навчання завершаться 6 вересня.