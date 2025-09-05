Білорусь звинувачує поляка у шпигунстві за навчаннями "Захід". У Польщі назвали це абсурдом
У Білорусі затримали громадянина Польщі, звинувативши його у "шпигунстві" за російсько-білоруськими навчаннями "Захід". Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкинув звинувачення і заявив, що, за його інформацією, молодий польський монах гостював у друга-священика, передає RMF 24.
Польський міністр пообіцяв швидко підготувати заходи у відповідь, якщо ситуація з громадянином його країни не зміниться.
"Білоруські звинувачення абсурдні... Ми в жодному разі не можемо миритися з подібними провокаціями й абсурдом. Після повернення міністра Сікорського ми розробимо план дій на найближчі тижні щодо Білорусі", – сказав Туск.
Незалежний білоруський портал Зеркало повідомив, що про затримання в місті Лепель Вітебської області на північному сході Білорусі Ґжеґожа Ґавела – жителя Кракова 1998 року народження – повідомив держтелеканал Перший інформаційний.
У повідомленні йшлося, що чоловік нібито збирав інформацію про російсько-білоруські навчання "Захід".
За даними телеканалу, чоловік нібито зв'язався з громадянином Білорусі через соціальні мережі та запропонував йому співпрацю з польськими спецслужбами. Зокрема збирати дані про військові об'єкти в Білорусі. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".
"Міністерство закордонних справ розцінює цей інцидент як провокацію. Польська місія в Мінську вживе всіх необхідних дипломатичних і правових заходів для надання допомоги та підтримки польському громадянину, затриманому білоруськими спецслужбами", – заявив прессекретар польського МЗС Павел Вронський.
- 22 серпня МЗС застерегло Білорусь від "необдуманих провокацій" на тлі спільних із Росією навчань. Партнерів закликали зберігати пильність.
- 1 вересня в Білорусі почалися військові навчання із залученням ядерної зброї. У них нібито беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.
Коментарі (0)