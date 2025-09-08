Буданов: Загрози від російсько-білоруських навчань "Захід-2025" немає
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять загрози для України та країн Європейського Союзу. Про це воєначальник розповів в інтерв'ю ресурсу Апостроф TV.
"Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози [для України] зараз ніякої нема... Це плановий захід, він проводиться щорічно", – пояснив глава ГУР.
За його словами, у цих навчаннях немає "нічого нового".
На уточнення, чи є від "Заходу-2025" загроза для держав ЄС, Буданов відповів: "Саме зараз – ні".
Спільні навчання Росії та Білорусі пройдуть на території останньої з 12 до 16 вересня.
- На початку місяця у Білорусі затримали громадянина Польщі, звинувативши його у нібито "шпигунстві" щодо майбутніх військових навчань. Польський прем'єр заперечив звинувачення, а МЗС країни згодом "наполегливо рекомендувало" всім своїм громадянам терміново покинути Білорусь і не подорожувати до неї.
