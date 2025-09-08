Буданов: Угрозы от российско-беларуских учений "Запад-2025" нет
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют угрозы для Украины и стран Европейского Союза. Об этом военачальник рассказал в интервью ресурсу Апостроф TV.
"Это плановые учения и именно в этих учениях угрозы [для Украины] сейчас никакой нет... Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно", – пояснил глава ГУР.
Читайте также
По его словам, в этих учениях нет "ничего нового".
На уточнение, есть ли от "Запада-2025" угроза для государств ЕС, Буданов ответил: "Именно сейчас – нет",
Совместные учения России и Беларуси пройдут на территории последней с 12 по 16 сентября.
- В начале месяца в Беларуси задержали гражданина Польши, обвинив его в якобы "шпионаже" насчет будущих военных учений. Польский премьер отрицал обвинения, а МИД страны впоследствии "настойчиво рекомендовал" всем своим гражданам срочно покинуть Беларусь и не путешествовать в нее.
Комментарии (0)