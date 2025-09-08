Буданов: Угрозы от российско-беларуских учений "Запад-2025" нет

Начальник ГУР отметил, что в этих учениях нет "ничего нового"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют угрозы для Украины и стран Европейского Союза. Об этом военачальник рассказал в интервью ресурсу Апостроф TV.

"Это плановые учения и именно в этих учениях угрозы [для Украины] сейчас никакой нет... Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно", – пояснил глава ГУР.

По его словам, в этих учениях нет "ничего нового".

На уточнение, есть ли от "Запада-2025" угроза для государств ЕС, Буданов ответил: "Именно сейчас – нет",

Совместные учения России и Беларуси пройдут на территории последней с 12 по 16 сентября.