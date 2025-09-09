Туск объявил о закрытии границы с Беларусью

Границу между Беларусью и Польшей закроют в ночь на 12 сентября

Дональд Туск (Фото: Adam Warzawa/EPA)

В ночь на 12 сентября Польша закроет границу с Беларусью на фоне беларусско-российских военных учений. Об этом решении объявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.

"Из соображений национальной безопасности мы закроем наши границы с Беларусью, включая железнодорожные переправы, в связи с учениями "Запад" в четверг в полночь, с четверга на пятницу", – заявил Туск.

Крупнейшие российско-беларусские военные учения года, "Запад-2025", состоятся с 12 по 16 сентября. Согласно объявлению в этих учениях примут участие тысячи солдат и современная военная техника.

Учения "Запад" годами вызывают интерес и беспокойство среди соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО, пишет медиа.