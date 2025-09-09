Туск объявил о закрытии границы с Беларусью
В ночь на 12 сентября Польша закроет границу с Беларусью на фоне беларусско-российских военных учений. Об этом решении объявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.
"Из соображений национальной безопасности мы закроем наши границы с Беларусью, включая железнодорожные переправы, в связи с учениями "Запад" в четверг в полночь, с четверга на пятницу", – заявил Туск.
Крупнейшие российско-беларусские военные учения года, "Запад-2025", состоятся с 12 по 16 сентября. Согласно объявлению в этих учениях примут участие тысячи солдат и современная военная техника.
Учения "Запад" годами вызывают интерес и беспокойство среди соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО, пишет медиа.
- В начале месяца в Беларуси задержали гражданина Польши, обвинив его в якобы "шпионаже" относительно будущих военных учений. Польский премьер опроверг обвинения, а МИД страны впоследствии "настойчиво рекомендовало" всем своим гражданам срочно покинуть Беларусь и не совершать поездки в эту страну.
- Буданов заявил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют угрозы для Украины и стран ЕС.
Комментарии (0)