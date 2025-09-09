Путін може вдертися і до інших держав – президент Польщі

Навроцький зауважив, що "ми не віримо в добрі наміри" диктатора РФ

Кароль Навроцький (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький попередив, що російський диктатор Володимир Путін може здійснити вторгнення до інших країн після його рішення напасти на Україну. Слова політика з посиланням на агенцію AFP передає газета The Guardian.

"Ми не віримо в добрі наміри Володимира Путіна", – заявив Навроцький журналістам на спільній пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом.

Президент Польщі зауважив, що, "чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін готовий також вторгнутися і в інші країни".

"Саме тому ми розвиваємо наші збройні сили, розвиваємо наше партнерство та союзницькі відносини", – додав польський політик.

Тим часом глава Фінляндії регулярно розмовляв з президентом США Дональдом Трампом, коли європейські держави домагаються завершення російсько-української війни.

"Ми намагаємося пояснити, що Путіну не можна довіряти, що Путін грає у свою звичну тактику затягування часу", – заявив Стубб.