Путін може вдертися і до інших держав – президент Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький попередив, що російський диктатор Володимир Путін може здійснити вторгнення до інших країн після його рішення напасти на Україну. Слова політика з посиланням на агенцію AFP передає газета The Guardian.
"Ми не віримо в добрі наміри Володимира Путіна", – заявив Навроцький журналістам на спільній пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом.
Президент Польщі зауважив, що, "чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін готовий також вторгнутися і в інші країни".
"Саме тому ми розвиваємо наші збройні сили, розвиваємо наше партнерство та союзницькі відносини", – додав польський політик.
Тим часом глава Фінляндії регулярно розмовляв з президентом США Дональдом Трампом, коли європейські держави домагаються завершення російсько-української війни.
"Ми намагаємося пояснити, що Путіну не можна довіряти, що Путін грає у свою звичну тактику затягування часу", – заявив Стубб.
- 8 вересня канцлер Німеччини Мерц заявив, що все вказує на те, що імперіалістичні плани диктатора Путіна не закінчаться в Україні.
- Наступного дня президент Фінляндії заявив, що його країна має до двох десятків можливостей взяти участь у гарантіях безпеки для України.
