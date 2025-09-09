Фінляндія має 10-20 можливостей взяти участь у гарантіях безпеки – Стубб
Фінляндія має до двох десятків можливостей взяти участь у гарантіях безпеки для України. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, передає мовник Yle.
За його словами, Фінляндія має 10-20 можливостей взяти участь у гарантіях безпеки.
"У сфері військово-морського флоту, армії, військово-повітряних сил і розвідки", – перерахував Стубб.
Він додав, що гарантії безпеки часто неправильно розуміли в публічних дебатах. Вони стосуються часу, коли було б узгоджено припинення вогню або мирний договір.
Однак, за словами президента Фінляндії, найважливішим постачальником гарантій безпеки є Україна, яка має армію приблизно з 800 000 солдатів.
- 4 вересня Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України. Зокрема, 26 країн готові дати миротворців або допомогу Києву.
- 5 вересня Зеленський заявив, що гарантії безпеки від союзників для України мають запрацювати вже зараз, а не після досягнення перемир'я.
