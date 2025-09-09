Финляндия имеет 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности – Стубб

Гарантии безопасности касаются времени, когда были бы согласованы прекращение огня или мирный договор, заявил президент Финляндии

Александр Стубб (Фото: Franck Robichon/EPA)

У Финляндии есть до двух десятков возможностей принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает вещатель Yle.

По его словам, у Финляндии есть 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности.

"В сфере военно-морского флота, армии, военно-воздушных сил и разведки", – перечислил Стубб.

Он добавил, что гарантии безопасности часто неправильно понимали в публичных дебатах. Они касаются времени, когда было бы согласовано прекращение огня или мирный договор.

Однако, по словам президента Финляндии, важнейшим поставщиком гарантий безопасности является Украина, имеющая армию примерно из 800 000 солдат.

4 сентября Макрон озвучил будущие гарантии безопасности для Украины. В частности, 26 стран готовы дать миротворцев или помощь Киеву.

5 сентября Зеленский заявил, что гарантии безопасности от союзников для Украины должны заработать уже сейчас, а не после достижения перемирия.