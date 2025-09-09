Финляндия имеет 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности – Стубб
Александр Стубб (Фото: Franck Robichon/EPA)

У Финляндии есть до двух десятков возможностей принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает вещатель Yle.

По его словам, у Финляндии есть 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности.

"В сфере военно-морского флота, армии, военно-воздушных сил и разведки", – перечислил Стубб.

Он добавил, что гарантии безопасности часто неправильно понимали в публичных дебатах. Они касаются времени, когда было бы согласовано прекращение огня или мирный договор.

Однако, по словам президента Финляндии, важнейшим поставщиком гарантий безопасности является Украина, имеющая армию примерно из 800 000 солдат.

