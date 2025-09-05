Зеленский: Гарантии безопасности нужно реализовать сейчас, а не после окончания боев
Гарантии безопасности от союзников для Украины должны заработать уже сейчас, а не после достижения перемирия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Экономическом форуме в Черноббио, передает Rai.
"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные Киеву странами "коалиции желающих", были реализованы немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", – сказал президент.
По его словам, гарантии безопасности также должны предусматривать экономическую составляющую, а не только военную. Зеленский поблагодарил 26 стран, которые выразили готовность поддерживать безопасность Украины, и назвал это "важным шагом вперед".
Сейчас Украина работает над новой архитектурой безопасности, которая поможет сдержать российскую агрессию и подтолкнет врага к подписанию мирного соглашения.
"Я не могу раскрыть все детали, но мы готовимся на суше, на море и в воздухе. Мы работаем над планом, который остановит Россию. Будут беспилотные системы, которые помогут нам уменьшить шансы России на продолжение этой войны", – резюмировал президент.
- 3 сентября президент Франции заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности в день, когда будет подписано мирное соглашение.
- 4 сентября Макрон озвучил будущие гарантии безопасности для Украины. В частности, 26 стран готовы дать миротворцев или помощь Киеву.
- Генсек НАТО заявлял, что не России решать, может ли Украина иметь иностранные войска на своей территории как гарантию безопасности.
