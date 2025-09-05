Зеленский: Гарантии безопасности нужно реализовать сейчас, а не после окончания боев

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Гарантии безопасности от союзников для Украины должны заработать уже сейчас, а не после достижения перемирия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Экономическом форуме в Черноббио, передает Rai.

"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные Киеву странами "коалиции желающих", были реализованы немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", – сказал президент.

По его словам, гарантии безопасности также должны предусматривать экономическую составляющую, а не только военную. Зеленский поблагодарил 26 стран, которые выразили готовность поддерживать безопасность Украины, и назвал это "важным шагом вперед".

Сейчас Украина работает над новой архитектурой безопасности, которая поможет сдержать российскую агрессию и подтолкнет врага к подписанию мирного соглашения.

"Я не могу раскрыть все детали, но мы готовимся на суше, на море и в воздухе. Мы работаем над планом, который остановит Россию. Будут беспилотные системы, которые помогут нам уменьшить шансы России на продолжение этой войны", – резюмировал президент.