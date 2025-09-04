Не РФ решать, может ли Украина иметь иностранные войска как гарантию безопасности – Рютте

Генсек НАТО считает, что мировому сообществу нужно перестать делать российского диктатора слишком могущественным

Марк Рютте (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Россия не имеет права вмешиваться в вопрос присутствия иностранных войск в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова приводит британская газета The Guardian.

У генсека НАТО спросили о его взглядах на противодействие России развертыванию любых иностранных войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

"Но почему нас должно интересовать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенная страна. Это не им [россиянам] решать", – сказал Рютте.

Он добавил, что РФ не имеет никакого отношения к этому, и повторил, что Украина является суверенным государством.

"Если Украина хочет иметь силы обеспечения безопасности для поддержки мирного соглашения, это их дело. Никто другой не может это решать", – подчеркнул чиновник.

По его мнению, мировому сообществу нужно перестать делать российского диктатора Владимира Путина слишком могущественным.

"Он – губернатор Техаса, не более. Так что давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", – резюмировал Рютте.