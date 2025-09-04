Не РФ решать, может ли Украина иметь иностранные войска как гарантию безопасности – Рютте
Россия не имеет права вмешиваться в вопрос присутствия иностранных войск в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова приводит британская газета The Guardian.
У генсека НАТО спросили о его взглядах на противодействие России развертыванию любых иностранных войск в Украине в рамках гарантий безопасности.
"Но почему нас должно интересовать, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенная страна. Это не им [россиянам] решать", – сказал Рютте.
Он добавил, что РФ не имеет никакого отношения к этому, и повторил, что Украина является суверенным государством.
"Если Украина хочет иметь силы обеспечения безопасности для поддержки мирного соглашения, это их дело. Никто другой не может это решать", – подчеркнул чиновник.
По его мнению, мировому сообществу нужно перестать делать российского диктатора Владимира Путина слишком могущественным.
"Он – губернатор Техаса, не более. Так что давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", – резюмировал Рютте.
- По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- 31 августа фон дер Ляйен заявила, что европейские столицы работают над "достаточно точным планом" потенциального военного развертывания в Украине после завершения боевых действий.
