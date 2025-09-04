Не Росії вирішувати, чи може Україна мати іноземні війська як гарантію безпеки – Рютте

Генсек НАТО вважає, що світовій спільноті потрібно перестати робити російського диктатора занадто могутнім

Марк Рютте (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Росія не має права втручатися в питання присутності іноземних військ в Україні, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його слова наводить британська газета The Guardian.

У генсека НАТО запитали про його погляди на протидію Росії розгортанню будь-яких іноземних військ в Україні в межах гарантій безпеки.

"Але чому нас має цікавити, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Це не їм [росіянам] вирішувати", – сказав Рютте.

Він додав, що РФ не має жодного відношення до цього, й повторив, що Україна є суверенною державою.

"Якщо Україна хоче мати сили гарантування безпеки для підтримки мирної угоди, це їхня справа. Ніхто інший не може це вирішувати", – наголосив посадовець.

На його думку, світовій спільноті потрібно перестати робити російського диктатора Володимира Путіна занадто могутнім.

"Він – губернатор Техасу, не більше. Тож давайте не будемо сприймати це надто серйозно", – резюмував Рютте.