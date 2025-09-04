Рютте після параду в Пекіні: Для НАТО не лише Росія є викликом, але й Китай, Іран та КНДР
Виклик для НАТО становить не лише Росія, але й Китай, Іран та Північна Корея. Вони розширюють оборонну співпрацю та готуються до тривалого протистояння, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає газета The Guardian.
Посадовець заявив про ризик ширшої конфронтації у майбутньому, посилаючись на фотографії з військового параду у Пекіні 3 вересня, зазначив, що дії Північноатлантичного Альянсу не спрямовані на "нову гонку озброєнь", а покликані захистити НАТО.
"Дехто може хвилюватися про нову гонку озброєнь, але я можу запевнити вас, що наша мета не полягає у провокації. Наша мета – захищати і забезпечувати, щоб ми могли й надалі насолоджуватися свободою і безпекою, які ми всі так цінуємо, свободою і безпекою, заради збереження яких і було створено НАТО", – розповів Рютте.
Він додав, що неспровокована війна РФ проти України є "найочевиднішим прикладом цієї загрози".
"Але загроза не зникне із закінченням війни, і виклик не обмежується лише Росією. Китай, Іран і Північна Корея становлять виклики як окремо, так і в результаті співпраці. Достатньо подивитися на фотографії з Пекіна за останні кілька днів і на те, як вони тримаються за руки. Вони розширюють співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації", – акцентував генсек НАТО.
Він наголосив, що виклики, з якими стикається Альянс, є довготривалими – і тому союзники мають бути готовими.
- 3 вересня диктатор Росії Путін, його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин і очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися разом на військовому параді в Пекіні.
- На тлі цього президент США Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням передати "найтепліші побажання" Путіну та Ину, заявивши, що три країни "будують змову" проти США.
- Глава Пентагону заявив, що через зближення РФ та Китаю Трамп наказав відомству "відродити" американські збройні сили та "бути готовими".
- Президент Зеленський дорікнув партнерам, які у Китаї обіймалися з Путіним і тиснули "руки... залиті кров’ю".
