Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин уперше публічно зустрілися. Трамп попросив передати привіт

Президент США звинуватив Росію та КНДР у підготовці змови проти Америки

Путін, Сі та Кім Чен Ин на параді в Китаї (Фото:EPA/JESSICA LEE)

Диктатор Росії Володимир Путін, глава Північної Кореї Кім Чен Ин і голова Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися на військовому параді в Пекіні. Про це повідомляє CNN.

Перед початком параду вони потиснули руки китайським ветеранам Другої китайсько-японської війни, а потім зайняли свої місця на площі Тяньаньмень.

CNN зазначає, що відносини КНДР з Китаєм останнім часом "здавалися прохолодними" на тлі зближення Пхеньяна з Москвою. Росія уклала з Північною Кореєю договір про взаємну оборону, а Кім Чен Ин направив солдатів у Курську область воювати проти України.

Президент США Дональд Трамп попросив главу Китаю передати Путіну і главі КНДР "привіт".

"Передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, які будують змову проти США", – написав він у соцмережі Truth Social.

Він також задався питанням, чи згадає глава Китаю про "величезну підтримку і кров", які США віддали, щоб допомогти Пекіну здобути свободу від "вкрай ворожого загарбника".