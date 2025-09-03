Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин уперше публічно зустрілися. Трамп попросив передати привіт
Диктатор Росії Володимир Путін, глава Північної Кореї Кім Чен Ин і голова Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися на військовому параді в Пекіні. Про це повідомляє CNN.
Перед початком параду вони потиснули руки китайським ветеранам Другої китайсько-японської війни, а потім зайняли свої місця на площі Тяньаньмень.
CNN зазначає, що відносини КНДР з Китаєм останнім часом "здавалися прохолодними" на тлі зближення Пхеньяна з Москвою. Росія уклала з Північною Кореєю договір про взаємну оборону, а Кім Чен Ин направив солдатів у Курську область воювати проти України.
Президент США Дональд Трамп попросив главу Китаю передати Путіну і главі КНДР "привіт".
"Передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, які будують змову проти США", – написав він у соцмережі Truth Social.
Він також задався питанням, чи згадає глава Китаю про "величезну підтримку і кров", які США віддали, щоб допомогти Пекіну здобути свободу від "вкрай ворожого загарбника".
