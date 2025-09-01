Фіцо анонсував зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном, а потім – з Зеленським

Керівник словацького уряду відвідає Китай, а згодом повернеться до своєї країни для зустрічі з главою української держави

Роберт Фіцо (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував, що впродовж першого тижня осені зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним, керівником Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Володимиром Зеленським. Про це словацький політик розповів у своєму зверненні, передає суспільний мовник країни TASR.

Після повернення з Пекіна Фіцо має вирушити до сходу Словаччини, аби у п'ятницю, 5 вересня, провести двосторонню зустріч з Зеленським. Українська сторона поки що не підтверджувала цього.

Словацький уряд повідомляв, що прем'єр країни вирушить до Китаю у понеділок ввечері. Він зустрінеться з диктатором РФ наступного дня й візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії 3 вересня.

Після цього, 4 числа, Фіцо матиме зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпінем та віцепрезидентом країни Хань Чженом.

За даними TASR, Путін планує зустрітися з Фіцо на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у китайському місті Тяньцзінь. Парад із нагоди закінчення II Світової в Азії відбуватиметься у столиці країни Пекіні.