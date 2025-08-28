Вучич та Фіцо знову їдуть на парад перемоги, але тепер у Пекін
Президент Сербії Александр Вучич та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїдуть до Китаю на парад з нагоди закінчення Другої світової війни, який відбудеться 3 вересня у Пекіні. Про це повідомляє китайська державна агенція Сіньхуа.
Вучич і Фіцо будуть єдиними європейськими лідерами серед 26 керівників держав, які відповіли на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіня.
Компанію сербському та словацькому лідерам складуть, зокрема, диктатори Росії Володимир Путін, Білорусі – Олександр Лукашенко та Північної Кореї – Кім Чен Ин.
Серед гостей також будуть представники інших одіозних режимів, зокрема президент Ірану Масуд Пезешкян, виконувач обов'язків президента М'янми Мін Аун Хлаїнг, президент Куби Мігель Діас-Канель тощо.
Фіцо та Вучич також були єдиними європейськими лідерами на параді 9 травня у Москві.
- У столиці Китаю 3 вересня пройде масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.
