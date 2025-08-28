Вучич и Фицо снова едут на парад Победы, но теперь в Пекин

Президент Сербии и премьер-министр Словакии будут единственными европейскими лидерами на мероприятии в Китае

Александр Вучич и Роберт Фицо (Фото: ANDREJ CUKIC/EPA)

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедут в Китай на парад в честь окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Вучич и Фицо будут единственными европейскими лидерами среди 26 глав государств, которые ответили на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина.

В компании сербского и словацкого лидеров окажутся, в частности, диктаторы России Владимир Путин, Беларуси – Александр Лукашенко и Северной Кореи – Ким Чен Ын.

Среди гостей также будут представители других одиозных режимов, в частности, президент Ирана Масуд Пезешкиан, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлаинг, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.

Фицо да Вучич также были единственными европейскими лидерами на параде 9 мая в Москве.