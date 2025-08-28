Вучич и Фицо снова едут на парад Победы, но теперь в Пекин
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедут в Китай на парад в честь окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
Вучич и Фицо будут единственными европейскими лидерами среди 26 глав государств, которые ответили на приглашение председателя КНР Си Цзиньпина.
В компании сербского и словацкого лидеров окажутся, в частности, диктаторы России Владимир Путин, Беларуси – Александр Лукашенко и Северной Кореи – Ким Чен Ын.
Среди гостей также будут представители других одиозных режимов, в частности, президент Ирана Масуд Пезешкиан, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлаинг, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.
Фицо да Вучич также были единственными европейскими лидерами на параде 9 мая в Москве.
- В столице Китая 3 сентября состоится масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.
