Китай обещал продемонстрировать новейшее оружие на параде Победы 3 сентября

К празднованию окончания Второй мировой войны будут привлечены китайские военные подразделения всех направлений, включая информационные

Си Цзиньпин и диктатор Путин (Фото: EPA)

Китай представил план парада Победы в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Подробности сообщил заместитель начальника управления боевых действий Объединенного штаба Центральной военной комиссии Китая Ву Цзеке на брифинге, передает South China Morning Post.

Парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине и продлится около 70 минут. За мероприятием будут наблюдать лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и ряд иностранных лидеров.

Военный не уточнил, представители каких стран приглашены на празднование, но ранее сообщалось, что в Китай приедет, в частности, российский диктатор Владимир Путин.

На площади будут маршировать представители 45 китайских воинских формирований всех направлений.

Как сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа, в их число войдут группы "для наземных боевых действий, морских боевых действий, операций противовоздушной и противоракетной обороны, информационной войны, беспилотных боевых действий, логистики и обеспечения оборудованием, а также стратегического удара".

"Объединенные формирования для предстоящего военного парада будут организованы таким образом, чтобы отражать их функции в реальных боевых действиях", – заявил Ву Цзеке.

По его словам, в параде примут участие "сотни" самолетов, а также будет "впервые продемонстрировано миру" новейшее оружие.

Зарубежные военные атташе и аналитики по вопросам безопасности сообщили агентству Reuters, что китайские военные, вероятно, продемонстрируют на параде, среди прочего, устройства для уничтожения беспилотников, новые танки и самолеты дальнего радиолокационного предупреждения для защиты китайских авианосцев.

Мероприятие 3 сентября станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.