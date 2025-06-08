В Вашингтон доставили десятки единиц бронетехники, которая через неделю примет участие в торжественном параде по случаю 250-летия армии США, совпавшего с днем рождения президента Дональда Трампа. Видео на платформе X опубликовал бывший корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

"По улицам проедут танки Abrams, броневики Bradley и Stryker, САУ Paladin, гаубицы M777 и другая тяжелая техника", – говорится в сообщении.

DC является регулярным для муниципального союза в понедельник в субботу, 250-й год в США, который оговаривается с Дональдом Trump's 79th birthday. Район будет представлять себе дочери из Абрамских танков, Bradley and Stryker IFVs, howitzers, и другие heavy equipment.



📷 @BenjAlvarez1 pic.twitter.com/8n7uCgejAK — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 8 июня 2025

Американский телеканал ABC News сообщает, что подготовка к транспортировке некоторой техники, в том числе танков из Техаса, началась около двух недель назад. Примерная стоимость проведения парада составляет около $45 млн.

Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.