В Вашингтон на первый за 30 лет парад завезли танки Abrams и другую технику – видео
В Вашингтон доставили десятки единиц бронетехники, которая через неделю примет участие в торжественном параде по случаю 250-летия армии США, совпавшего с днем рождения президента Дональда Трампа. Видео на платформе X опубликовал бывший корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.
"По улицам проедут танки Abrams, броневики Bradley и Stryker, САУ Paladin, гаубицы M777 и другая тяжелая техника", – говорится в сообщении.
DC является регулярным для муниципального союза в понедельник в субботу, 250-й год в США, который оговаривается с Дональдом Trump's 79th birthday. Район будет представлять себе дочери из Абрамских танков, Bradley and Stryker IFVs, howitzers, и другие heavy equipment.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 8 июня 2025
📷 @BenjAlvarez1 pic.twitter.com/8n7uCgejAK
Американский телеканал ABC News сообщает, что подготовка к транспортировке некоторой техники, в том числе танков из Техаса, началась около двух недель назад. Примерная стоимость проведения парада составляет около $45 млн.
Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.
- Годовщина армии совпадает с 79-м днем рождения Трампа 14 июня.
- По данным Washington City Paper, парад протянется почти на 6,5 км от Пентагона до Белого дома.