В Вашингтон на первый за 30 лет парад завезли танки Abrams и другую технику – видео
Американцы на танке Abrams (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

В Вашингтон доставили десятки единиц бронетехники, которая через неделю примет участие в торжественном параде по случаю 250-летия армии США, совпавшего с днем рождения президента Дональда Трампа. Видео на платформе X опубликовал бывший корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

"По улицам проедут танки Abrams, броневики Bradley и Stryker, САУ Paladin, гаубицы M777 и другая тяжелая техника", – говорится в сообщении.

Американский телеканал ABC News сообщает, что подготовка к транспортировке некоторой техники, в том числе танков из Техаса, началась около двух недель назад. Примерная стоимость проведения парада составляет около $45 млн.

Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.

  • Годовщина армии совпадает с 79-м днем рождения Трампа 14 июня.
  • По данным Washington City Paper, парад протянется почти на 6,5 км от Пентагона до Белого дома.
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