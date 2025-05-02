В военном параде Трампа примут участие танки, парашютисты и девять оркестров – AP

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW/EPA )

Подробные планы военного парада на день рождения президента США Дональда Трампа в июне в Вашингтоне предусматривают участие более 6600 солдат, по меньшей мере 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девяти оркестров и, возможно, нескольких тысяч гражданских лиц. Об этом сообщает Associated Press, в распоряжении которого есть данные планирования.

Документы, с которыми познакомилось агентство, датированы 29 и 30 апреля и еще не обнародованы. Это новейший план армии по давно запланированному фестивалю в честь 250-летия на Национальной аллее и недавно добавленному элементу – большому военному параду, на проведении которого настаивает Трамп.

Годовщина армии совпадает с 79-м днем рождения Трампа 14 июня.

Согласно планам, парад предусматривает привлечение не менее 6600 военнослужащих.

Из техники в параде должны принять участие бронетранспортеры, танки, артиллерийские системы, вертолеты и т.д. Также запланировано участие исторических транспортных средств и самолетов, прыжки с парашютом и историческая реконструкция.

Кроме того, запланировано участие семи армейских и двух гражданских оркестров. Ожидается, что после вечернего парада состоится концерт и фейерверк.

Как отмечает агентство, хотя документы не содержат никаких оценок стоимости, организация парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов. Расходы будут включать в себя перемещение военной техники, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также необходимость кормить и размещать тысячи военнослужащих.

Во время первого срока Трамп уже предлагал провести парад после того, как увидел его во Франции на День взятия Бастилии в 2017 году. Но этот план был отклонен из-за огромных затрат – по одной из оценок, 92 миллиона долларов – и логистических проблем. Среди них были возражения городских чиновников, утверждавших, что привлечение танков и другой тяжелой бронированной техники разобьет дороги.