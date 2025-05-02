У військовому параді Трампа візьмуть участь танки, парашутисти та дев'ять оркестрів – AP

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW/EPA )

Детальні плани щодо військового параду на день народження президента США Дональда Трампа в червні у Вашингтоні передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'яти оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних осіб. Про це повідомляє Associated Press, у розпорядженні якого є дані планування.

Документи, з якими познайомилося агентство, датовані 29 та 30 квітня та ще не оприлюднені.

Це найновіший план армії щодо давно запланованого фестивалю до 250-річчя на Національній алеї та нещодавно доданого елемента – великого військового параду, на проведенні якого наполягає Трамп.

Річниця армії збігається з 79-м днем народження Трампа 14 червня.

Згідно із планами, парад передбачає залучення щонайменше 6600 військовослужбовців.

З техніки у параді мають взяти участь бронетранспортери, танки, артилерійські системи, гелікоптери тощо. Також запланована участь історичних транспортних засобів та літаків, стрибки з парашутом та історична реконструкція.

Окрім того, запланована участь семи армійських та двох цивільних оркестрів. Очікується, що після вечірнього параду відбудеться концерт та феєрверк.

Як зазначає агенція, хоча документи не містять жодних оцінок вартості, організація параду такого масштабу, ймовірно, коштуватиме десятки мільйонів доларів. Витрати охоплюватимуть переміщення військової техніки, обладнання, літаків та військ з усієї країни до Вашингтона, а також необхідність годувати та розміщувати тисячі військовослужбовців.

Під час свого першого терміну Трамп вже пропонував провести парад після того, як побачив його у Франції на День взяття Бастилії у 2017 році. Але цей план зрештою був відхилений через величезні витрати – за однією з оцінок, 92 мільйони доларів – та логістичні проблеми. Серед них були заперечення міських чиновників, які стверджували, що залучення танків та іншої важкої броньованої техніки розіб'є дороги.