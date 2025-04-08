У Вашингтоні планують провести військовий парад на день народження Трампа – The Hill

День народження Трампа 14 червня. Того самого дня у США відзначатимуть 250-річчя армії, з'ясували журналісти

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона на 79-й день народження президента. Про це пишуть The Hill та Washington City Paper.

Трамп народився 14 червня. Цього самого дня у США відзначатимуть 250-річчя армії, про що повідомив високопосадовець адміністрації в інтерв'ю виданню NewsNation.

За даними Washington City Paper, парад простягнеться майже на 6,5 км від Пентагону до Білого дому.

Представник армії розповів виданню The Hill, що "є плани організувати парад за участю армії", але уточнив, що на цю мить це ще не підтверджено. Він також зазначив, що святкування 250-річчя армії буде значно масштабнішим, ніж у попередні роки.

Плани щодо заходу почали розробляти ще минулого року, і з того часу його масштаби значно зросли. За словами посадовця, до організації свята активно залучена місцева влада Вашингтона.

"Армія дуже рада відсвяткувати своє 250-річчя з усією країною. Наш намір полягає в тому, щоб американці пишалися своїм військом, а також пишалися своєю нацією. Поки що занадто рано говорити, чи буде у нас парад, але ми працюємо з Білим домом, а також з кількома державними установами, щоб зробити святкування подією національного рівня", – сказав прессекретар армії полковник Дейв Батлер.

5 квітня 2025 року противники Трампа та мільярдера й чиновника Ілона Маска вийшли на мітинги у всій Америці, щоб висловити протест проти дій адміністрації щодо скорочення витрат, економіки, прав людини та інших питань.