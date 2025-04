"Руки геть!" У США проходять численні мітинги проти Трампа та Маска – фото, відео

Противники президента США Дональда Трампа та мільярдера й чиновника Ілона Маска вийшли на мітинги у всій Америці, щоб висловити протест проти дій адміністрації щодо скорочення витрат, економіки, прав людини та інших питань. Про це повідомляє агенція Associated Press.

Більш ніж 1200 демонстрацій "Руки геть!" (англ. – Hands Off!) були заплановані понад 150 групами, включно з організаціями з захисту громадянських прав, профспілками, захисниками ЛГБТК+ спільноти, ветеранів та виборчими активістами. Серед місць протесту заявлені Національна алея поряд з Білим домом у Вашингтоні, капітолії штатів та інші місця у всіх 50 регіонах країни.

Протестувальники засудили дії адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних службовців, закриття офісів соціального захисту, фактичне припинення роботи цілих агенцій, депортацію мігрантів, зниження рівня захисту трансгендерів та скорочення фінансування програм охорони здоров'я.

Під час виступу на протесті у Вашингтоні Пол Осадебе, юрист Міністерства житлового будівництва та місцевого розвитку США й профспілковий організатор, розкритикував Трампа, Маска та інших співробітників адміністрації за те, що ті не цінують роботу федеральних службовців зі створення "основи економічної безпеки та сили для людей, які працюють".

"Мільярдери та олігархи не цінують нічого, окрім прибутку та влади, і вони точно не цінують вас, ваше життя чи вашу громаду. І ми бачимо, що їм байдуже, кого вони повинні знищити або кому завдати болю, щоб отримати те, що вони хочуть", – заявив Осадебе.

Ось фото з Вашингтона та Нью-Йорка, які публікує агенція EPA. У столиці видно й транспарант проти російського диктатора Володимира Путіна та його взаємин з Трампом.

У Бостоні, штат Массачусетс, тисячі людей зібралися у парку в центрі міста, тримаючи плакати з гаслами, серед яких "Руки геть від нашої демократії", "Руки геть від нашого соціального захисту", "Розмаїття та рівність робить Америку сильною. Руки геть!". В Огайо сотні людей зібралися у дощову погоду біля будівлі парламенту штату у місті Колумбус.

Відео з мітингу у Бостоні, на другому записі видно українські прапори:

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB