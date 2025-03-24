Ілон Маск заявив, що співробітники його DOGE щоденно отримують погрози смерті

Діяльність цього департаменту призвела до звільнень десятків тисяч людей у різних відомствах

Ілон Маск (Фото: Samuel Corum / EPA)

Американський мільярдер та чиновник Ілон Маск заявив, що співробітники його Департаменту ефективності уряду (DOGE) щоденно отримують погрози смерті. Про це підприємець розповів під час засідання уряду, передає агенція Reuters.

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Діяльність DOGE зі скорочення державних витрат призвела до звільнень десятків тисяч людей у різних відомствах.

Попри це, політика Маска не змогла запобігти зростанню державних витрат США до рекордних $603 млрд у лютому, повідомляло видання Financial Times.

Також на тлі роботи Маска в адміністрації Дональда Трампа та ультраправої позиції посадовця посилилися протести проти об'єктів його компанії Tesla, зокрема були випадки насилля.

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19 березня суд заборонив команді Маска ліквідовувати Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID) через ймовірне порушення Конституції США.

22 березня Пентагон розпочав розслідування, яке передбачає тести на поліграфі, щоб відстежити джерела витоків інформації стосовно візиту Маска.