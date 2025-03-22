Пентагон розпочав розслідування витоків даних після скандалу з Маском: буде і поліграф

Пентагон (Фото: EPA)

Пентагон розпочав розслідування, яке передбачає тести на поліграфі, щоб відстежити джерела витоків інформації. Це сталося після того, як чиновник та бізнесмен Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності всіх чиновників Міноборони США, які нібито поширюють "зловмисно неправдиву інформацію" про стосунки мільярдера з військовими, повідомляє агенція Bloomberg.

У відповідь на звинувачення, пов'язані з нещодавнім візитом Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер закликав провести розслідування "несанкціонованого розголошення" інформації про національну безпеку, а винних у цьому "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

Розслідування витоків "розпочнеться негайно і завершиться звітом для міністра оборони", написав Каспер у службовій записці, опублікованій пізно ввечері 21 березня. За словами посадовця, доповідь міститиме повний перелік несанкціонованих розголошень даних у Пентагоні й рекомендації щодо "покращення таких зусиль".

Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними оборонними контрактами, відвідав Пентагон 21 березня для розмови про скорочення витрат та інновації. Візит спричинив суперечки ще до свого початку після того, як видання The New York Times з посиланням на джерела заявило, що бізнесмен мав бути поінформований про надсекретну інформацію щодо планів американських військових на випадок потенційної війни з Китаєм.

Чиновник має значні ділові інтереси у цій країні, а його погляди на неї також викликали занепокоєння, оскільки той назвав Тайвань "невіддільною частиною Китаю" й пропонував зробити самоврядний острів адміністративною частиною КНР.

Водночас і президент Дональд Трамп, і міністр оборони Гегсет заперечували плани щодо проведення заходу для Маска. Лідер США визнав потенційний конфлікт інтересів бізнесмена, коли пояснював, чому він ніколи не надасть мільярдеру такий брифінг.