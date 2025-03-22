"Коли суперечки вщухнуть". Італія поставила на паузу переговори щодо Starlink для армії й уряду
Італія поставила на паузу переговори про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах, повідомив міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Про це політик розповів в інтерв'ю La Repubblica, передає агенція Bloomberg.
"Мені здається, що все призупинилося також тому, що обговорення перейшло від Starlink до заяв від особи та щодо неї (напевно, йдеться про власника проєкту Ілона Маска. – Ред.)", – заявив посадовець.
Крозетто зазначив, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.
"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", – додав міністр.
Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США, зазначає Bloomberg. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.
Співрозмовники агенції, знайомі з ситуацією, заявили, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.
- 9 березня 2025 року Маск заявив, що "кинув виклик" Путіну, передавши Україні Starlink, й стверджував, що українська лінія фронту зруйнується, якщо він вимкне супутниковий зв'язок.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський йому відповів, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Водночас він додав, що Варшава витрачає на зв’язок близько $50 млн на рік. Маск назвав очільника МЗС Польщі "маленькою людиною" і додав, що немає жодної заміни Starlink.
- Згодом держсекретар США Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink. Врешті-решт Маск сказав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні.