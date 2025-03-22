"Коли суперечки вщухнуть". Італія поставила на паузу переговори щодо Starlink для армії й уряду

Країна стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США, зауважує Bloomberg

Ілон Маск (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Італія поставила на паузу переговори про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах, повідомив міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Про це політик розповів в інтерв'ю La Repubblica, передає агенція Bloomberg.

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"Мені здається, що все призупинилося також тому, що обговорення перейшло від Starlink до заяв від особи та щодо неї (напевно, йдеться про власника проєкту Ілона Маска. – Ред.)", – заявив посадовець.

Крозетто зазначив, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.

"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", – додав міністр.

Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США, зазначає Bloomberg. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.

Співрозмовники агенції, знайомі з ситуацією, заявили, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.