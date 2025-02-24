"Величезні ризики". У Раді заперечили, що Маск готовий вимкнути Starlink для українських військових
Ілон Маск (Фото: EPA)

Наразі немає готовності для відключення українських військових від системи супутникового зв'язку Starlink, це мало б "величезні ризики" для американського мільярдера та чиновника Ілона Маска. Таку думку у коментарі LIGA.net висловила народна депутатка від Голосу Олександра Устінова під час спеціальної зустрічі YES.

"Я не чую зараз готовності з [вимкнення] старлінків. Колись, дуже давно, про це говорили: що це була ідея Маска, що це можна буде використати, але я не бачу [готовності це зробити]. Тому що ми за це платимо – це, вибачте, не гуманітарка", – розповіла політикиня.

Якщо Маск відключить Starlink для України, то покаже всьому світу, що ця технологія – "чистої води зброя, коли ти можеш просто країну взяти й всю її армію вимкнути", вважає Устінова.

За її словами, це створить величезні ризики, зокрема економічні, для мільярдера – буде розірвання контрактів із його компанією.

Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше?
У 2023 році стався скандал через уривок з біографії Маска, згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв, що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив, що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було. 

Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.
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