"Величезні ризики". У Раді заперечили, що Маск готовий вимкнути Starlink для українських військових
Наразі немає готовності для відключення українських військових від системи супутникового зв'язку Starlink, це мало б "величезні ризики" для американського мільярдера та чиновника Ілона Маска. Таку думку у коментарі LIGA.net висловила народна депутатка від Голосу Олександра Устінова під час спеціальної зустрічі YES.
"Я не чую зараз готовності з [вимкнення] старлінків. Колись, дуже давно, про це говорили: що це була ідея Маска, що це можна буде використати, але я не бачу [готовності це зробити]. Тому що ми за це платимо – це, вибачте, не гуманітарка", – розповіла політикиня.
Якщо Маск відключить Starlink для України, то покаже всьому світу, що ця технологія – "чистої води зброя, коли ти можеш просто країну взяти й всю її армію вимкнути", вважає Устінова.
За її словами, це створить величезні ризики, зокрема економічні, для мільярдера – буде розірвання контрактів із його компанією.
Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.
- 22 лютого Reuters заявило, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до систем Starlink компанії SpaceX на тлі розбіжностей щодо угоди про рідкісноземельні метали. Натомість Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до Starlink.
- 23 лютого очільник ГУР Буданов повідомив, що наразі немає жодної системної роботи з блокування Starlink, якими користуються українські військові.
- Водночас, додав він, упродовж останніх півтора тижня фіксуються випадки блокування так званих "сірих старлінків" в окупантів, безпосередньо на лінії боєзіткнення з російського боку.