"Величезні ризики". У Раді заперечили, що Маск готовий вимкнути Starlink для українських військових

Ілон Маск (Фото: EPA)

Наразі немає готовності для відключення українських військових від системи супутникового зв'язку Starlink, це мало б "величезні ризики" для американського мільярдера та чиновника Ілона Маска. Таку думку у коментарі LIGA.net висловила народна депутатка від Голосу Олександра Устінова під час спеціальної зустрічі YES.

"Я не чую зараз готовності з [вимкнення] старлінків. Колись, дуже давно, про це говорили: що це була ідея Маска, що це можна буде використати, але я не бачу [готовності це зробити]. Тому що ми за це платимо – це, вибачте, не гуманітарка", – розповіла політикиня.

Якщо Маск відключить Starlink для України, то покаже всьому світу, що ця технологія – "чистої води зброя, коли ти можеш просто країну взяти й всю її армію вимкнути", вважає Устінова.

За її словами, це створить величезні ризики, зокрема економічні, для мільярдера – буде розірвання контрактів із його компанією.

Чи вимикав Маск Starlink в Україні раніше? У 2023 році стався скандал через



Після скандалу стало відомо, що Міноборони США У 2023 році стався скандал через уривок з біографії Маска , згідно з яким він у 2022-му він розпорядився вимкнути Starlink у Криму, щоб зірвати атаку України проти російського Чорноморського флоту. Сам мільярдер заявляв , що не вимикав системи, а відмовився її вмикати на запит України. Очільник воєнної розвідки Буданов також говорив , що Маск не вимикав термінали, а відтоді, як мережу супутникового зв'язку увімкнули над Кримом, проблем не було.Після скандалу стало відомо, що Міноборони США уклало зі SpaceX контракт на Starlink для України. Інцидент 2022 року розслідував комітет Сенату США.