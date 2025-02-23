Буданов заперечив блокування Starlink для українських військових

Натомість фіксується блокування "сірих" систем в окупантів – були дні, коли відключалися цілі підрозділи загарбників, зазначив голова ГУР

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Наразі немає жодної системної роботи з блокування супутникових систем зв'язку Starlink, якими користуються українські військові. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму " Україна. Рік 2025".

"Будь ласка, заспокойтеся з цим питанням", – зазначив він.

Водночас, впродовж останніх півтора тижнів, фіксуються випадки блокування так званих "сірих старлінків" в окупантів, безпосередньо на лінії боєзіткнення з російського боку, додав Буданов.

За його словами, такі випадки не є поодинокими – і були дні, коли від Starlink відключалися цілі підрозділи загарбників.

Йдеться про термінали Starlink, котрі росіяни контрабандою отримують через треті країни.