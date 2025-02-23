Буданов заперечив блокування Starlink для українських військових
Наразі немає жодної системної роботи з блокування супутникових систем зв'язку Starlink, якими користуються українські військові. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму "
"Будь ласка, заспокойтеся з цим питанням", – зазначив він.
Водночас, впродовж останніх півтора тижнів, фіксуються випадки блокування так званих "сірих старлінків" в окупантів, безпосередньо на лінії боєзіткнення з російського боку, додав Буданов.
За його словами, такі випадки не є поодинокими – і були дні, коли від Starlink відключалися цілі підрозділи загарбників.
Йдеться про термінали Starlink, котрі росіяни контрабандою отримують через треті країни.
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