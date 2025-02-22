Голова ЦПД: Starlink в Україні не відключать, а якщо це станеться – є альтернативи

Коваленко зазначив, що не треба думати, що "все пропало"

Starlink у ЗСУ (Фото: armyinform.com.ua)

США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Таку думку висловив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", – підкреслив він.

Перед цим Reuters повідомляло, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink, якщо не буде підписана угода про корисні копалини. Американські перемовники озвучили це на зустрічі з українською стороною.