Голова ЦПД: Starlink в Україні не відключать, а якщо це станеться – є альтернативи
США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Таку думку висловив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.
"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", – підкреслив він.
Перед цим Reuters повідомляло, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink, якщо не буде підписана угода про корисні копалини. Американські перемовники озвучили це на зустрічі з українською стороною.
- 11 лютого 2025 року президент США Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до мінералів на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.
- 15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки.
- 17 лютого Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в угоді зі США щодо копалин, але після її доопрацювання.
- 22 лютого WSJ повідомляло, що Зеленський сьогодні може підписати угоду зі США про корисні копалини.