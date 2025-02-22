Глава ЦПД: Starlink в Украине не отключат, а если это произойдет – есть альтернативы

Коваленко отметил, что не нужно думать, что "все пропало"

Starlink в ВСУ (Фото: armyinform.com.ua)

США не отключат спутниковую связь Starlink в Украине. Такое мнение высказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, даже если это произойдет, есть "альтернативные вещи", которые на фронте работают.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все", – подчеркнул он.

Перед этим Reuters сообщало, что в США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к Starlink, если не будет подписано соглашение о полезных ископаемых. Американские переговорщики озвучили это на встрече с украинской стороной.