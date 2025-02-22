Глава ЦПД: Starlink в Украине не отключат, а если это произойдет – есть альтернативы
Starlink в ВСУ (Фото: armyinform.com.ua)

США не отключат спутниковую связь Starlink в Украине. Такое мнение высказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, даже если это произойдет, есть "альтернативные вещи", которые на фронте работают.

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все", – подчеркнул он.

Перед этим Reuters сообщало, что в США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к Starlink, если не будет подписано соглашение о полезных ископаемых. Американские переговорщики озвучили это на встрече с украинской стороной.

  • 11 февраля 2025 года президент США Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к минералам на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.
  • 15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности.
  • 17 февраля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в соглашении с США по ископаемым, но после ее доработки.
  • 22 февраля WSJ сообщало, что Зеленский сегодня может подписать соглашение с США о полезных ископаемых.
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