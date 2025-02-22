Маск заперечив інформацію про можливе відключення Starlink для України

Ілон Маск (Фото: Will Oliver/EPA)

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заперечив інформацію про те, що Україна може втратити доступ до системи супутникового зв'язку Starlink. Так він відреагував на відповідний матеріал агентства Reuters.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як брехуни у новинах", – написав Маск.

Раніше цього самого дня Reuters писало, що у США заговорили про можливість припинення доступу України до Starlink на тлі розбіжностей щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Неназвані співрозмовники заявили, що нібито американські перемовники порушили цю тему під час переговорів з офіційними особами України після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Очільник ЦПД Коваленко запевнив, що США не відключать супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Він додав, що навіть якщо це станеться, то є альтернатива.

Віцепремʼєр Польщі Гавковський не вважає можливим відключення в Україні терміналів Starlink, які передала та оплачує Варшава.