Илон Маск (Фото: Will Oliver/EPA)

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск опроверг информацию о том, что Украина может лишиться доступа к системе спутниковой связи Starlink. Так он отреагировал на соответствующий материал агентства Reuters.

"Это неправда. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как лжецы в новостях", — написал Маск.

Ранее в этот же день Reuters писало, что в США заговорили о возможности прекращения доступа Украины к Starlink на фоне разногласий по соглашению о редкоземельных металлах.

Неназванные собеседники заявили, что якобы американские переговорщики подняли эту тему во время переговоров с официальными лицами Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Глава ЦПД Коваленко заверил, что США не отключат спутниковую связь Starlink в Украине. Он добавил, что даже если это произойдет, то есть альтернатива.

Вице-премьер Польши Гавковский не считает возможным отключение в Украине терминалов Starlink, которые передала и оплачивает Варшава.